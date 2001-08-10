ВТБ выяснил: 40% дальневосточников хотят провести отпуск за границей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Провести отпуск за границей в этом сезоне хотят 40% дальневосточников: это самый высокий показатель по стране, следует из опроса ВТБ*. Отпуск на лето планирует 56% россиян. Из них больше половины хотят отправиться в путешествие по стране.

Около половины россиян запланировали отпуск летом, при этом чуть более трети еще не решили, куда поедут. Работать все лето будут 13% опрошенных. При этом среди жителей Дальнего Востока больше всего тех, кто уже запланировал поездку (26%) и одновременно тех, кто не возьмет отпуск летом (22%).

Летний отпуск в основном россияне планируют провести в поездках и путешествиях по России (62%). Сторонников внутреннего туризма больше всего в Южном (80%) и Северо-Западном округах (73%). 21% уточнили, что планируют отдых на природе – на даче, у рек или лесов (в Сибири таких больше всех – 33%).

Поехать за рубеж планирует каждый пятый россиянин. Из тех, кто хочет съездить на отдых за границу, больше всего жителей Дальнего Востока (40%), Северо-Западного (27%) и Приволжского (26%) округов. Останется дома каждый десятый, меньше всего домоседов – в Сибири (3%). Среди зарубежных направлений россияне в основном планируют поехать в Турцию (32%), Таиланд (19%), а также в ОАЭ (18%), Китай (14%) и Египет (9%).

Наиболее популярные направления поездок внутри страны на майские праздники и летом – Сочи и курорты Краснодарского края (34%), Санкт-Петербург (20%), Москва и Кавказ (15%). В топ-5 направлений также входит Крым (14%).

Потратить на отдых от 50 тыс. до 100 тыс. руб. планируют 34% опрошенных. В рамки от 100 до 300 тыс. руб. надеются уложиться около четверти.

«В этом году россияне бронируют отдых в Краснодарском крае в среднем за 28 дней, стоимость пребывания на одного человека на 10 дней составляет около 50-55 тыс. рублей без учета затрат на дорогу. А вот отдых в Крыму бронируется почти за 2 месяца, и мы видим 30% рост спроса на этом направлении летом. Дороже всего обойдется санаторный отдых, например, на Кавказских минеральных водах: россияне бронируют путевки за 80-90 дней из-за ограниченного числа мест, в среднем на 12 дней, а стоимость поездки с лечением составляет около 70-75 тыс. рублей на человека. В целом по итогам 2025 года мы ожидаем рост внутреннего туризма на 8-10% и преодоление планки в 100 млн поездок», – сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

*Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов старше 18 лет, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.