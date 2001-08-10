Школьники из Сахалина, Якутии и Нефтеюганска сразились в финале игры о Великой Отечественной войне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
18 апреля состоялась финальная онлайн-игра "Летопись войны. Берлинская операция. Окончание Великой Отечественной войны" в рамках межрегионального проекта "Интеллектуальные игры. Кто? Где? Когда? Великая Отечественная война". В соревновании приняли участие 12 команд из Южно-Сахалинска, Нефтеюганска и Якутска, которые боролись за звание победителей.
Как рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, проект организовали Городская библиотека Нефтеюганска совместно с библиотеками Сахалина и Якутии. Финальная игра охватила ключевые события Берлинской операции, подвиги советских летчиков, капитуляцию германских войск и Парад Победы. Перед участниками выступили представители организаторов, включая заместителя директора СахОУНБ Елену Павлову и директора Городской библиотеки Нефтеюганска Татьяну Варлакову.
По итогам финала первое место разделили команды "Панфиловцы" из Восточной гимназии Южно-Сахалинска и "Красная звезда" из школы № 5 Нефтеюганска. Второе место заняли команды "Большевики" из Южно-Сахалинска, а также "Молодая гвардия" и "Звезда" из Якутска. Третье место досталось командам "Патриоты" из Южно-Сахалинска и Лицея №1 Нефтеюганска. Все участники получили сертификаты, а победители - дипломы и памятные значки "Георгиевский цветок Победы". Учителей наградили благодарственными письмами за подготовку команд.
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