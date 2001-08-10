На Сахалине провели первый турнир по страйкболу среди ветеранов СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине состоялся первый турнир по страйкболу среди ветеранов специальной военной операции (СВО) под названием "Операция апрельский раш". Организаторами выступили сахалинский филиал фонда "Защитники Отечества", региональная федерация страйкбола при поддержке Министерства спорта, Центра спортивной подготовки Сахалинской области и Центра "Воин".
В турнире приняли участие более 40 человек. Среди участников были ветераны боевых действий, спортсмены и любители. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинском филиале фонда, команды соревновались в захвате здания, где необходимо было провести штурмовую операцию, одновременно войти в трёхэтажное здание с разных сторон и удерживать точку, подавляя действия противника. Всего состоялось 10 боёв.
Победителем турнира стала команда "Русская община", второе место заняла команда "AJB", а третье - "Тайфун". Участники получили памятные кубки и грамоты, а победители - медали. Несмотря на прохладную погоду, мероприятие прошло в тёплой атмосфере. Партнёр турнира, директор сети общественных столовых "Три в одном" Анатолий Ким, организовал для всех участников горячий обед на открытом воздухе.
"Следующий турнир мы планируем сделать ещё масштабнее, тем более что наши инициативы поддерживает Правительство области", - отметил заместитель руководителя сахалинского филиала фонда "Защитники Отечества" Артём Петров. Напомним, фонд создан по указу Президента России Владимира Путина для поддержки ветеранов СВО и их семей. Обратиться в сахалинский филиал можно по телефону: 8 (4242) 55-74-10.
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