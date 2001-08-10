Сахалинцы предпочитают фэнтези, детективы и рассказы Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ - Цифровая экосистема МТС и книжный сервис «Строки» ко Всемирному дню книг проанализировали объем прочитанных книг и читательские предпочтения сахалинцев за минувший год. Среди жанров лидируют фэнтези и любовные романы, а среди авторов - Дарья Донцова и Антон Павлович Чехов.
С марта 2024 года по март 2025 года жители Сахалинской области прочитали в сервисе «Строки» более шести тысяч книг. В среднем сахалинцы провели в онлайн-библиотеке 1675 минут. Самый активный читатель успел прочесть за год 168 книг.
Наиболее популярным жанром у сахалинцев в минувшем году стало фэнтези. Также в топ-5 вошли любовные романы, детективы, современная литература и фантастика. Чаще всего островитяне читали любовное фэнтези «Истинная для грифона» Алекса Найта и «Служебный отбор» Киры Стрельниковой, зарубежные любовные романы «Сделка» Эль Кеннеди и «Неидеальная пара» Меган Куинн, а также боевую фантастику «Закон бандита» Дмитрия Силлова.
Из русских классиков сахалинцы выбирали Антона Павловича Чехова. Писателя с Сахалином связывают тесные отношения - в 1890 году Чехов совершил путешествие на остров для изучения быта каторжников и ссыльных. Творческим итогом путешествия стала художественно-публицистическая книга «Остров Сахалин». Сахалинцы до сих пор чтят литературное наследие великого русского классика и активно читают его в онлайн-библиотеке.
Среди современных авторов островитяне отдавали предпочтение «королевам» детектива - Дарье Донцовой и Татьяне Устиновой, фантасту Дмитрию Силлову и автору военно-политических романов Александру Тамоникову.
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