В Южно-Сахалинске ограничат движение в связи с репетицией парада Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 23 апреля, на площади Победы начнется подготовка к масштабному мероприятию, что повлечет за собой временные ограничения на парковку и движение транспорта. Как сообщили ТИА "Острова" в администрации города, с 7:00 до 19:00 на всей территории площади запретят парковку и стоянку автомобилей, включая зону возле магазина "Столичный".

С 19:00 до 22:30 движение по площади Победы полностью перекроют. Водителям предложат объезжать этот участок по Коммунистическому проспекту, а также улицам Комсомольской и Пограничной. Эти меры связаны с проведением первой репетиции мероприятия, которая запланирована на вечер 23 апреля.

Кроме того, с 10:00 23 апреля по 22:00 14 мая на восточной стороне площади Победы нельзя будет парковать автомобили. Это связано с установкой и демонтажом сценического оборудования. Власти призывают жителей и гостей города учитывать эти ограничения и заранее планировать маршруты.