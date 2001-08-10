Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почта России начала доставку единовременных выплат ветеранам и труженикам тыла в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В апреле почтальоны вручат денежные средства 150 000 получателям по всей стране, включая отдалённые и труднодоступные регионы.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Почты России, размер выплат зависит от категории получателей. Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также вдовы инвалидов и участников войны получат по 80 000 рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей и гетто смогут рассчитывать на выплаты в размере 55 000 рублей.

Помимо федеральных выплат, региональные власти также окажут поддержку людям, пережившим тяготы войны. Почта России продолжает выполнять свою социальную миссию, обеспечивая доставку пенсий, пособий и других выплат даже в самые отдалённые уголки страны. Ежегодно почтальоны вручают миллионы социально значимых выплат, укрепляя связь между государством и гражданами.

Почта России активно участвует в проектах, направленных на поддержку пожилых людей, проявляя заботу о тех, кто нуждается в особом внимании. Эта инициатива не только помогает сохранить связь между поколениями, но и подчёркивает важность памяти о подвиге ветеранов и тружеников тыла.