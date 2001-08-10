В Сахалинской области провели мониторинг уборки дворов и состояния подъездов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Холмске прошла встреча с председателями Советов многоквартирных домов, представителями управляющих организаций и ресурсоснабжающих компаний. Специалисты министерства ЖКХ, ГЖИ Сахалинской области, Фонда капремонта и других ведомств ответили на вопросы жителей, касающиеся благоустройства, ремонта и уборки территорий.
Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ, участники встречи обсудили цели и задачи проекта "Управдом", который реализуют в регионе с 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Проект направлен на повышение правовой грамотности жителей, развитие института советов домов и улучшение взаимодействия между собственниками жилья и поставщиками услуг. Собравшимся также объяснили, как выбрать совет дома, и познакомили с функционалом мобильного приложения "Госуслуги.Дом".
Начальник отдела жилищной политики министерства ЖКХ Ольга Юдина отметила, что в Холмском городском округе сейчас работает около 330 управдомов. "Для более эффективного решения вопросов ЖКХ и благоустройства в этом году мы планируем увеличить их число до 360", - подчеркнула она.
Жители активно задавали вопросы, часть из которых удалось решить на месте. Например, жильцы дома на улице Капитанской, 1 пожаловались на неисправную дверь в подъезд, хотя фасад здания отремонтировали два года назад. Специалисты Фонда капремонта пообещали заменить дверь до конца апреля. Также жители улицы Пушкина, 23 выразили недовольство заменой газона на парковку и отсутствием пандусов. Этот вопрос взяли в работу.
Кроме того, комиссия провела мониторинг соблюдения стандарта уборки дворовых территорий, который внедрили в 2021 году. Специалисты проверили пять дворов по улицам Школьной, Советской, Чехова и Пушкина. Нареканий к работе управляющих компаний не выявили. Также оценили состояние подъездов после текущего ремонта - за два года в Холмском районе обновили более 600 мест общего пользования.
Отдельное внимание уделили состоянию подвалов. В 2025 году в Сахалинской области стартует программа капитального ремонта подвалов многоквартирных домов. В Холмске планируют отремонтировать пять подвальных помещений, заменив ветхие инженерные сети и выполнив гидроизоляцию.
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