ВТБ посчитал: почти 70% дальневосточников верят в эффективность самозапретов для защиты от мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
83% опрошенных респондентов считают, что сервисы самозапретов на онлайн-операции помогут им защитить свои деньги от мошенников. При этом пользователи хотели бы поставить ограничения не только на кредиты, но и на крупные переводы, досрочное снятие денег со вкладов и на ряд других операций, следует из опроса ВТБ*.
Большинство опрошенных отметили, что самозапреты на онлайн-операции помогут защитить финансы от мошенников: на Дальнем Востоке показатель - 67%. Число тех, кто сомневается в эффективности инструмента – всего 10%.
Советовать сервисы самозапрета близким готовы большинство респондентов (78%), ниже всего доля на Дальнем Востоке (12%), при этом большинство жителей региона все равно отмечают, что точно или скорее будут советовать такие сервисы (62%).
Самозапрет больше всего актуален для контроля за онлайн-кредитами, считает 89% опрошенных. Также более половины россиян установили бы ограничения на переводы крупных сумм (66%), на снятие наличных по QR-коду в банкоматах (55%). Среди востребованных опций есть и запрет на досрочный вывод денег со вклада (54%), и крупные покупки в магазинах (44%). Поставить ограничения на суммы переводов больше всего хотели бы в Приволжском и Северо-Кавказском округах (71%), переводы за рубеж особенно беспокоят жителей Приволжского (59%), Центрального (57%) округов и Санкт-Петербурга (56%), а на Дальнем Востоке больше всего желающих ограничить крупные покупки в магазинах (69%).
По мнению большинства респондентов, сервисы самозапрета будут больше всего актуальны для тех, у кого уже был опыт финансовых потерь (69%). Более половины считают, что такими сервисами будут чаще всего пользоваться пожилые люди (58%) и люди, склонные к импульсивным тратам (52%). Также сервис может быть актуален для родителей, которые сделали детские карты для школьников (45%), для клиентов с картами нескольких банков и для людей, которые слабо разбираются в финансах и современных технологиях (45%).
«Сервис самозапретов востребован у россиян, но они хотели бы получить больше функций, чем есть сейчас на Госуслугах. Мы видим у пользователей банковских сервисов запрос на то, чтобы усилить контроль за своими финансами, чтобы снизить риски мошенничества в онлайн. Ранее мы уже запустили возможность установить в ВТБ Онлайн снятия/внесение наличных по QR в банкоматах. Вместе с лимитами на снятие эти меры сделали большинство схем неинтересными для мошенников», – говорит руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
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* Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.
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