Более 100 южносахалинцев приняли участие в третьей "Чистой пятнице"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошла третья "чистая пятница", в которой приняли участие сотрудники администрации, управляющих компаний и активные горожане. Как сообщает ТИА "Острова" в мэрии, более 100 человек убирали территорию городского парка и стадиона "Космос", готовя их к летнему сезону и празднованию 80-летия Победы.
И.о. директора городского парка Илья Прудников отметил: "Многие жители сразу откликнулись на призыв помочь с уборкой. Особенно важно привести парк в порядок к юбилею Победы". В ходе акции участники собрали около 30 кубометров мусора, ускорили таяние снега и убрали прошлогоднюю листву.
Городские власти приглашают всех желающих присоединиться к следующим экологическим акциям: 25 апреля состоится очередная "чистая пятница", а 30 апреля - перенесенный общегородской субботник. Как рассказала участница Наталья Межевалова: "Такие мероприятия помогают сделать город чище и уютнее для всех". Для справок можно обратиться в департамент городского хозяйства по телефону 300-461.
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