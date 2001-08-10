Тихоокеанское
информационное агентство
19 Апреля 2025
Сейчас 01:32
82,02|93,25
Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
17:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Более 100 южносахалинцев приняли участие в третьей "Чистой пятнице"

Более 100 южносахалинцев приняли участие в третьей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошла третья "чистая пятница", в которой приняли участие сотрудники администрации, управляющих компаний и активные горожане. Как сообщает ТИА "Острова" в мэрии, более 100 человек убирали территорию городского парка и стадиона "Космос", готовя их к летнему сезону и празднованию 80-летия Победы.

И.о. директора городского парка Илья Прудников отметил: "Многие жители сразу откликнулись на призыв помочь с уборкой. Особенно важно привести парк в порядок к юбилею Победы". В ходе акции участники собрали около 30 кубометров мусора, ускорили таяние снега и убрали прошлогоднюю листву.

Городские власти приглашают всех желающих присоединиться к следующим экологическим акциям: 25 апреля состоится очередная "чистая пятница", а 30 апреля - перенесенный общегородской субботник. Как рассказала участница Наталья Межевалова: "Такие мероприятия помогают сделать город чище и уютнее для всех". Для справок можно обратиться в департамент городского хозяйства по телефону 300-461.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?