Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Единая Россия» на Сахалине открыла фотовыставку, посвящённую «Диктанту Победы». Стенды выставки рассказывают об истории и масштабах акции, участниках и победителях прошлых лет, а также об уникальных площадках написания диктанта по всей Сахалинской области.

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Гребенюк, первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Сахалинской области Вячеслав Епифанов, руководитель регионального штаба «Бессмертного полка» в Сахалинской области Андрей Фугенфиров, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Юрий Филипенко, депутаты Сахалинской областной и Городской Думы, молодогвардейцы, общественники, школьники и жители Южно-Сахалинска.

По словам заместителя губернатора Сахалинской области, члена регионального политического совета партии Сергея Гребенюка:

- «Диктант Победы» и приуроченная к его проведению фотовыставка — это один из механизмов сохранения исторической памяти о Великой Победе и подвиге народа. В этом году Сахалинская область представлена на «Диктанте Победы» рекордным количеством площадок, расположенных по всей территории региона. Для жителей созданы все условия для участия в этой патриотической акции. Надеюсь, что выставка вдохновит ещё больше людей присоединиться к движению по сохранению памяти о Великой Победе».

Посетители парка, среди которых были как жители города, так и гости, с интересом разглядывали стенды. Особенно заинтересовали людей представленные факты и цифры, демонстрирующие, как на протяжении шести лет акция объединяла людей, чтобы сохранить память о событиях и героях Великой Отечественной войны.

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Юрий Филипенко отметил:

- С 2019 года, когда был проведён первый «Диктант Победы», акция действительно стала международной. К ней присоединились граждане 80 стран мира. Это важное событие включено в план мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Андрей Фугенфиров, руководитель регионального штаба «Бессмертного полка», подчеркнул:

- Значимость этого мероприятия в том, что оно напоминает о событиях, изменивших мировую историю. Это не просто наша Победа — это поворотный момент для всего человечества. Война началась, когда Европа уже была под властью фашизма, а гитлеровский блок (Германия, Италия, Япония) стремился установить новый мировой порядок, основанный на расовом превосходстве. Великая Отечественная стала ключевым фронтом Второй мировой: СССР противостоял более 80% сил агрессоров. На Дальнем Востоке Советский Союз, проведя три блестящие операции, разгромил сухопутные силы Японии. «Диктант Победы» сохраняет память об этих подвигах. Чем больше людей участвуют в нём и изучают историю, тем крепче наша связь с наследием героев.

Ирина Киселёва, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», добавила:

- Количество участников «Диктанта Победы», как и количество площадок на островах, ежегодно растёт. Проверить знания истории своей Родины может абсолютно каждый желающий — для этого достаточно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф и выбрать удобную площадку.

Накануне акции, 24 апреля, в Южно-Сахалинске состоится автопробег, посвящённый «Диктанту Победы». Колонна российских автомобилей начнёт движение от площади Победы, далее по улице Горького — ул. Больничной — ул. Ленина — Коммунистическому проспекту — пл. Славы. Ориентировочно в 13:00 участники возложат цветы к Вечному огню. Цель мероприятия — привлечь внимание к Международному историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. — «Диктанту Победы».

Напомним, 25 апреля «Единая Россия» проведёт акцию «Диктант Победы» во всех регионах страны. На Сахалине и Курилах для участия зарегистрировалось около 10000 человек. Участникам за 45 минут предстоит ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению председателя партии Дмитрия Медведева часть заданий будет посвящена специальной военной операции.