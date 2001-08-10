Тихоокеанское
информационное агентство
19 Апреля 2025
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16:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Велопешеходный мост через реку Рогатку в Южно-Сахалинске откроют к сентябрю

Велопешеходный мост через реку Рогатку в Южно-Сахалинске откроют к сентябрю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершается строительство велопешеходного моста через реку Рогатку, который соединит северный и южный берега набережной. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, подрядчики уже приступили к финальному этапу благоустройства, включая укладку брусчатки и установку освещения.

Директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова отметила, что мост станет важным элементом концепции "Парк выходит в город". "После завершения первых двух очередей набережная стала популярным местом отдыха, а новый мост сделает пешеходные маршруты еще удобнее", - подчеркнула она. Особое внимание уделили доступности объекта для маломобильных граждан.

Проект реализуют в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В дальнейшем набережную планируют продлить до улицы Физкультурной, а затем до проспекта Мира и городского парка. Как сообщили в мэрии, реализация проекта проходит под личным контролем главы города Сергея Надсадина при поддержке губернатора Валерия Лимаренко.

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