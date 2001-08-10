Автобусы маршрута №6 в Южно-Сахалинске изменят схему движения с 19 апреля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 19 апреля автобусы маршрута №6 в Южно-Сахалинске начнут ходить по измененной схеме в связи с открытием движения по улицам 140-летия города и 4-й Железнодорожной. Как сообщает ТИА "Острова" в городской администрации, первые рейсы в 06:45 и 07:45 от железнодорожного вокзала будут следовать с заездом в жилой комплекс "Горизонт".
По новому маршруту автобусы будут делать остановки на двух сторонах Новосельского бульвара, затем следовать по 4-й Железнодорожной до транспортно-пересадочного узла "Горизонт", где развернутся и поедут обратно. Все последующие рейсы также будут заезжать в жилой комплекс через улицу 140-летия города. Обратные рейсы от УТЦ "Восток" будут проходить через кладбищенский комплекс и улицу Шоссейную.
Городские власти предупреждают, что из-за дорожных работ на проспекте Мира график движения может незначительно отличаться от обычного. Для уточнения информации пассажиры могут обратиться в диспетчерскую единого оператора общественного транспорта по телефону 55-65-15 (с мобильного *6515 - звонок бесплатный).
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