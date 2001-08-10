Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине ввели в эксплуатацию шесть новых комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Камеры установили на ключевых участках улично-дорожной сети, включая перекрестки и автодороги, чтобы повысить безопасность и дисциплину водителей.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской автоинспекции, камеры начали работать на следующих участках:
- перекрестки улиц Комсомольская - Пуркаева;
- Мира - Емельянова;
- Железнодорожная - Сахалинская;
- на 416 км автодороги "Южно-Сахалинск - Оха" в районе села Онор.
Дополнительные комплексы установили на улице Ивана Куропатко, возле домов 21 и 25.
Новые камеры фиксируют нарушения, такие как превышение скорости, проезд на красный свет и другие нарушения ПДД. Это позволит снизить аварийность и повысить порядок на дорогах города. Администрация Южно-Сахалинска напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
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