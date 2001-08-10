Оперативные службы Южно-Сахалинска приведены в режим повышенной готовности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала паводкового сезона в Южно-Сахалинске жители частного сектора обратились в единую дежурную диспетчерскую службу с более чем 200 заявками о подтоплениях. Большинство из них уже отработано, но 79 случаев остаются на постоянном контроле оперативных служб города.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, при угрозе подтопления необходимо звонить по номеру 112. Специалисты формируют индивидуальную карточку для каждого обращения, передают информацию профильным структурам и выезжают на место. Спасатели оценивают обстановку и принимают меры, включая откачку воды и уборку снега.

Начальник поисково-спасательного отряда Южно-Сахалинска Анатолий Кулинич отметил, что ресурсы и техника для борьбы с паводками есть, а работа ведется круглосуточно. Например, на улице Полевой уже несколько дней откачивают воду с помощью мощной помпы. Он также призвал жителей не захламлять водопропускные канавы и убирать снег с участков, чтобы избежать дополнительных рисков.

Администрация города ежедневно мониторит уровень рек и проводит мероприятия по берегоукреплению. Противопаводковые работы находятся на личном контроле мэра Сергея Надсадина.