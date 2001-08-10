Тихоокеанское
информационное агентство
18 Апреля 2025
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09:35, | Новости общества Сахалина и Курил

В Троицком автомобиль сбил женщину, водитель скрылся с места происшествия

В Троицком автомобиль сбил женщину, водитель скрылся с места происшествия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 апреля 2025 года в селе Троицкое произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 38-летняя женщина. Водитель автомобиля Toyota Mark II, сбив пешехода, скрылся с места происшествия, оставив пострадавшую с телесными повреждениями.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, инцидент произошел в 13:00 на улице Центральной, возле дома 17А. По предварительным данным, водитель Toyota Mark II двигался задним ходом и совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу. После столкновения автомобилист покинул место происшествия, не оказав помощи пострадавшей.

Сотрудники полиции уже начали проверку по факту ДТП. Они устанавливают личность водителя и обстоятельства происшествия. Пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь.

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