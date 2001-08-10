Сахалинская область лидирует по спросу на рабочие специальности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В марте 2025 года работодатели Сахалинской области предложили более 3 тысяч вакансий, причем наибольший спрос сохранился на рабочие специальности. Эксперты hh.ru выяснили, что в регионе активно растет потребность в кадрах для строительства, логистики и безопасности, тогда как сфера искусства и развлечений столкнулась с сокращением предложений.

Как рассказали ТИА "Острова" в hh.ru, рабочие специальности остаются самыми востребованными в регионе - на них пришлось 25% всех вакансий, или 900 предложений. На втором месте оказались специалисты в сфере строительства и недвижимости, где компании разместили более 600 вакансий. Третью позицию заняли работники продаж и обслуживания клиентов, на которых пришлось 17% от общего числа предложений.

Аналитики отметили, что в марте объем активных вакансий в Сахалинской области увеличился на 1% по сравнению с февралем. Наибольший рост спроса зафиксировали в сферах домашнего и обслуживающего персонала (+15%), автомобильного бизнеса (+14%), а также безопасности и логистики (+11%). В то же время сфера искусства, развлечений и массмедиа потеряла 32% вакансий, а салоны красоты и спортивные клубы сократили предложения на 22%.

Напомним, что по итогам опроса hh.ru за 2024 год 55% российских компаний планировали увеличить численность персонала в 2025 году, тогда как 21% работодателей рассматривали возможность сокращений.