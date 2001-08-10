58% предприятий Южно-Сахалинска используют системы автоматизации для подбора кадров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более половины предприятий Южно-Сахалинска автоматизировали процессы подбора персонала, показало исследование сервиса SuperJob. Наиболее популярными решениями стали программы на базе "1С" и "Битрикс24", которые используют 23% и 10% компаний соответственно.

Согласно данным опроса, 9% организаций применяют систему "E-Staff Рекрутер", по 5% - "Хантфлоу" или собственные разработки. Менее распространены программы "Potok" (3%) и "FriendWork" (2%). В целом автоматизированные системы для подбора кадров внедрили 58% южно-сахалинских работодателей.

Параллельно с этим 56% компаний перешли на электронный документооборот в кадровой сфере. При этом 34% организаций полностью перевели кадровые документы в цифровой формат, а еще 22% сделали это частично. Эксперты отмечают устойчивую тенденцию к цифровизации HR-процессов среди сахалинских предприятий.

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Время проведения: 25 марта — 11 апреля 2025 года