В региональном правительстве прошел ежегодный весенний семинар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В начале этой недели в зале правительства Сахалинской области в рамках проекта «Школа ЖКХ», инициированного партией «Единая Россия», состоялся весенний ежегодный семинар. На нём были рассмотрены нововведения в жилищном законодательстве, которые вступили в силу или вступят в 2025 году.

Семинар подготовлен при поддержке министерства ЖКХ Сахалинской области совместно с объединением управляющих организаций – СРО НП «ЖКХ-Групп».

Спикером выступила Ольга Беленькая – генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп», член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ, а главное, практикующий юрист в этой области. Она рассказала об актуальных изменениях жилищных норм и их практическом применении управляющими организациями в работе.

Жилищное законодательство развивается очень динамично. Только в 2024 году на федеральном уровне принято 228 нормативных актов, регулирующих жилищные отношения.

В ходе семинара Ольга Сергеевна акцентировала внимание на новых правилах подготовки к отопительному периоду. Так, до 30 апреля 2025 года все управляющие организации обязаны разработать план подготовки к следующему отопительному сезону. Его необходимо полностью выполнить до середины сентября и предоставить комиссии подтверждающие документы.

По итогам проверки комиссия принимает решение о выдаче паспорта готовности дома либо об отказе. Отсутствие такого паспорта, по мнению Минстроя, может считаться грубым нарушением лицензионных требований. Соответствующие поправки планируется внести в законодательство, чтобы ужесточить ответственность управляющих организаций за ненадлежащую подготовку к зиме.

Также теперь инициатор собрания обязан разместить уведомление в ГИС ЖКХ, после чего можно дублировать его другими законными способами. Заочное голосование разрешено только через ГИС ЖКХ или региональную систему (в нашем регионе её пока нет).

Введены новые правила обращения с ТКО: мусоровозы без спутниковой навигации не допускаются к работе. Если регоператор нарушает график вывоза отходов, жильцы вправе требовать снижения платы по новым правилам. Это норма вступит в силу в сентябре.

Отдельно участники обсудили корректировки в налоговом законодательстве, в частности – возникновение обязанности по уплате НДС управляющими организациями и причины этих изменений.

Семинар получился информативным и полезным. В офлайн-формате участвовали представители более 20 компаний, а онлайн к нему подключились специалисты местных администраций и других организаций сферы ЖКХ. В работе также помогали сотрудники министерства ЖКХ и Госжилинспекции Сахалинской области.