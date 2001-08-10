Общественный дорожный совет проверил ход ремонта проспекта Мира в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общественный дорожный совет Южно-Сахалинска проверил ход капитального ремонта проспекта Мира, одной из главных транспортных артерий города. Реконструкция началась в 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и охватывает участок от улицы Сахалинской до улицы Пионерской.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, подрядчик сейчас переустраивает инженерные сети, включая ливневую канализацию, и обновляет проезжую часть, тротуары и систему освещения. Работы идут без полного перекрытия дороги, но временные неудобства для жителей неизбежны. "Мы сделали ряд замечаний, и подрядчик их учел. Важно поддерживать проезжую часть в надлежащем состоянии, чтобы минимизировать грязь и пробки", - отметил председатель совета Валерий Ерохов.

Представители подрядной организации объяснили сложности, с которыми они сталкиваются. "На участке проспекта Мира скапливаются талые воды, а ливневая канализация отсутствует. Мы постоянно откачиваем воду и подсыпаем ямы. Как только погода позволит, приступим к работам на тротуарах, обеспечив проход для пешеходов", - рассказал представитель подрядчика Кирилл Рогозин.

Члены Общественного дорожного совета подчеркнули важность открытого диалога с подрядчиком и заказчиком для оперативного решения проблем. "Наша цель - сделать улицу современной, безопасной и качественной. Мы видим конструктивное взаимодействие сторон, что вселяет уверенность в успехе", - заявил член совета Олег Меркушев.

Ремонт участка проспекта Мира завершится осенью 2025 года. В целом реконструкция охватит участок от Сахалинской до Украинской улиц. Обновление дорожной сети - часть масштабной программы развития Южно-Сахалинска, которую лично контролируют губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин.