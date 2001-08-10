Месячник чистоты и благоустройства стартует в Поронайском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Месячник санитарной очистки и благоустройства с 17 апреля начинается в Поронайском муниципальном округе. Ежегодная весенняя уборка продлится до 17 мая и охватит все населенные пункты района.

Во время месячника в порядок будут приведены улицы, дворы, общественные территории, территории у государственных и бюджетных учреждений, детсадов и школ. По традиции во время месячника проведут уборку всех памятных мест.

В месячник чистоты к уборке рекомендовано присоединиться предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям.

Внести свою лепту в наведение порядка сможет каждый – 25 апреля и 7 мая планируется провести общегородские субботники.