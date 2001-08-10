На следующей неделе в Южно-Сахалинске планируют начать высадку цветов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск активно готовится к майским праздникам: специалисты убирают улицы, скверы и парки, снимают зимние укрытия с кустарников и приводят в порядок городские пространства. Работы охватывают как центральные, так и отдаленные районы города, включая улицы Пограничную, Транзитную, Украинскую, Крайнюю, переулок Энергетиков и проспект Победы.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, в уборке города задействовали 67 человек и 36 единиц техники. Специалисты убирают остановки, тротуары, парковочные карманы, а в центре города работают вручную из-за плотного автомобильного движения.
"В выходные планируем усилить работы и вывести дополнительную технику", – отметил начальник отдела Андрей Нечепуренко.
Сотрудники МБУ "Зеленый город" также активно готовят город к праздникам. Они снимают укрытия с кустарников, обследуют растения на предмет повреждений, убирают мусор и приводят в порядок скверы. "Ежедневно мы работаем на проспектах Победы и Коммунистическом, убираем 24 городских сквера, протираем памятники и восстанавливаем малые архитектурные формы", – сообщил директор организации Алексей Фалей.
Уже на следующей неделе специалисты планируют начать посадку цветов, чтобы украсить городские пространства ко Дню весны и труда. Таким образом, Южно-Сахалинск постепенно преображается, готовясь встретить майские праздники в чистоте и праздничном убранстве.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:33 Сегодня В Долинском районе начали строить газовую котельную для замены угольной
09:37 Сегодня Сахалинские росгвардейцы изъяли 17 единиц оружия за неделю
10:07 Сегодня Полиция Южно-Сахалинска обнаружила наркотики у 19-летнего пешехода
09:00 Сегодня Названы три дальневосточных региона с самым дорогим хлебом
11:48 11 Апреля На Сахалине провели 104 проверки в рамках операции "Нелегальный мигрант - 2025"
13:25 11 Апреля Житель Камчатки организовал бизнес на стоящих в пробках автомобилистах
16:05 11 Апреля На улице Аграрной Южно-Сахалинска вводят частичное ограничение движения из-за прокладки газовых сетей
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
12:17 21 Марта В Южно-Сахалинске произошла тройная авария
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
Выбор редакции
- 09:34 Вчера Всероссийская акция "Диктант ЖКХ" стартовала в Южно-Сахалинске
- 13:17 15 Апреля Сахалинская библиотека представит на выставке 49 женских судеб
- 11:00 15 Апреля Сахалинские спортсменки завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по чир спорту
- 09:22 10 Апреля Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по парашютному спорту
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?