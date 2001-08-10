На следующей неделе в Южно-Сахалинске планируют начать высадку цветов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск активно готовится к майским праздникам: специалисты убирают улицы, скверы и парки, снимают зимние укрытия с кустарников и приводят в порядок городские пространства. Работы охватывают как центральные, так и отдаленные районы города, включая улицы Пограничную, Транзитную, Украинскую, Крайнюю, переулок Энергетиков и проспект Победы.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, в уборке города задействовали 67 человек и 36 единиц техники. Специалисты убирают остановки, тротуары, парковочные карманы, а в центре города работают вручную из-за плотного автомобильного движения.

"В выходные планируем усилить работы и вывести дополнительную технику", – отметил начальник отдела Андрей Нечепуренко.

Сотрудники МБУ "Зеленый город" также активно готовят город к праздникам. Они снимают укрытия с кустарников, обследуют растения на предмет повреждений, убирают мусор и приводят в порядок скверы. "Ежедневно мы работаем на проспектах Победы и Коммунистическом, убираем 24 городских сквера, протираем памятники и восстанавливаем малые архитектурные формы", – сообщил директор организации Алексей Фалей.

Уже на следующей неделе специалисты планируют начать посадку цветов, чтобы украсить городские пространства ко Дню весны и труда. Таким образом, Южно-Сахалинск постепенно преображается, готовясь встретить майские праздники в чистоте и праздничном убранстве.