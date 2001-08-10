Книгу памяти о героях СВО передали в главную библиотеку Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 апреля редактор Жанна Эфендиева передала в дар главной библиотеке Сахалина уникальную книгу памяти, посвященную землякам-участникам специальной военной операции. Проект реализовали студенты Сахалинского техникума сервиса, которые собрали истории шестнадцати воинов - своих родных и близких, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В издание вошли подробные рассказы о подвигах и наградах бойцов, многие из которых получили их посмертно. Каждая медаль в книге - это свидетельство героизма и конкретных заслуг перед Родиной. Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, после обработки издание станет доступно для всех посетителей в зале имени Г. И. Невельского.

На Сахалине активно реализуют проекты, направленные на увековечивание памяти павших героев и поддержку их семей. Например, 9 декабря 2024 года в Южно-Сахалинске открыли мемориальный комплекс в честь военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Инициатором его создания выступил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Таким образом, книга памяти стала еще одним важным шагом в сохранении истории и чествовании тех, кто отдал свои жизни за Родину.