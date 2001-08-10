Тихоокеанское
информационное агентство
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14:19, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские военные третируются стрелять из гранатометов

Сахалинские военные третируются стрелять из гранатометов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, успешно выполнили боевые стрельбы из гранатометов на полигоне "Успеновский". В ходе учений они отработали навыки поражения живой силы и легкобронированной техники на дистанции до 700 метров.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, перед практической частью военнослужащие изучили устройство и боевые возможности ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя". Также они ознакомились с типами боеприпасов и тактикой действий расчетов в условиях современного боя.

В ходе стрельб гранатометчики совершенствовали навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, а также наблюдения и разведки целей. Особое внимание уделили точности попаданий в уязвимые места бронированной техники. Учения прошли в рамках подготовки к выполнению задач в условиях, максимально приближенных к боевым.

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