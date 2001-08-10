Сахалинские военные третируются стрелять из гранатометов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, успешно выполнили боевые стрельбы из гранатометов на полигоне "Успеновский". В ходе учений они отработали навыки поражения живой силы и легкобронированной техники на дистанции до 700 метров.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, перед практической частью военнослужащие изучили устройство и боевые возможности ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя". Также они ознакомились с типами боеприпасов и тактикой действий расчетов в условиях современного боя.

В ходе стрельб гранатометчики совершенствовали навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, а также наблюдения и разведки целей. Особое внимание уделили точности попаданий в уязвимые места бронированной техники. Учения прошли в рамках подготовки к выполнению задач в условиях, максимально приближенных к боевым.