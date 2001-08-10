Житель Корсакова за вождение без прав лишился автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корсаковский городской суд вынес обвинительный приговор 36-летнему местному жителю, который управлял автомобилем, несмотря на лишение прав. Мужчина был осужден по части 1 статьи 264.3 УК РФ, что подтверждает его нарушение закона, несмотря на предыдущие административные наказания.
Согласно материалам дела, в августе 2024 года осужденный, будучи лишенным права управления транспортными средствами, сел за руль своего автомобиля. Вскоре сотрудники ГИБДД остановили его в городе Корсакове и при проверке установили, что у водителя нет прав на управление, а также что он ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Суд, учитывая личные обстоятельства виновного и смягчающие факторы, назначил ему наказание в виде 140 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год и 4 месяца, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Кроме того, суд согласился с мнением государственного обвинителя о необходимости конфискации автомобиля, на котором было совершено преступление. В результате, суд распорядился о конфискации автомобиля марки "Тойота Королла Филдер" и обращении его в доход государства. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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