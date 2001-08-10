На Сахалине школьники обсудили экологические последствия цифровых технологий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16 апреля в школе №5 прошел информационный урок для семиклассников, посвященный скрытым экологическим последствиям цифровых технологий. Участники обсудили, как интернет и гаджеты влияют на планету, разрушая миф о "виртуальной" чистоте цифровой среды.
Как рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ, ключевыми темами урока стали электронные отходы и энергопотребление цифровой инфраструктуры. Школьники узнали, что быстрое обновление гаджетов и небрежная утилизация приводят к загрязнению природы токсичными веществами. Также они обсудили, как дата-центры и серверы потребляют до 2% мирового электричества, а даже отправка email или просмотр видео оставляют углеродный след.
В конце урока прошла мини-викторина, где участники отвечали на вопросы о производстве смартфонов, экологических инициативах браузеров и проблемах охлаждения дата-центров. Школьники предложили возможные решения, включая развитие "зеленых" дата-центров, внедрение систем жидкостного охлаждения и ужесточение законодательства по утилизации электронных отходов.
Урок показал, что цифровая экология — это не абстракция, а часть повседневной жизни. Участники узнали, как снизить свое влияние на окружающую среду, продлевая срок службы гаджетов и выбирая "зеленые" технологии. Мероприятие сочеталo теорию, дискуссию и игровой формат, сделав тему понятной и близкой для школьников.
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