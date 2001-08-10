Социальный фонд Сахалина оформил более 13 тысяч сертификатов на маткапитал за пять лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние пять лет Отделение Социального фонда России по Сахалинской области оформило более 13 тысяч сертификатов на материнский капитал. Это стало возможным благодаря автоматическому обмену данными между ведомствами, что значительно упростило процесс для семей.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении Социального фонда, с 2020 года сертификат на маткапитал оформляют только в электронном виде, без необходимости подачи заявлений. Решение о выдаче принимают в течение пяти рабочих дней после поступления данных из органов ЗАГС. Информация о сертификате и размере средств сразу отображается в личном кабинете на портале госуслуг.
Семьи могут направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на ребёнка до трёх лет, социальную адаптацию детей с инвалидностью или формирование накопительной пенсии матери. Если остаток средств не превышает 10 тысяч рублей, его можно получить единовременно.
С февраля 2025 года размер маткапитала на первого ребёнка составляет 690 266 рублей. За рождение второго ребёнка после получения сертификата за первенца доплачивают 221 895 рублей. Для семей, в которых после 1 января 2020 года родился третий ребёнок, маткапитал установлен в размере 912 162 рубля, если ранее право на него не возникало. По всем вопросам можно обратиться в контакт-центр регионального отделения Социального фонда по телефону 8-800-100-00-01.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:33 Сегодня В Долинском районе начали строить газовую котельную для замены угольной
09:37 Сегодня Сахалинские росгвардейцы изъяли 17 единиц оружия за неделю
10:07 Сегодня Полиция Южно-Сахалинска обнаружила наркотики у 19-летнего пешехода
09:00 Сегодня Названы три дальневосточных региона с самым дорогим хлебом
11:48 11 Апреля На Сахалине провели 104 проверки в рамках операции "Нелегальный мигрант - 2025"
13:25 11 Апреля Житель Камчатки организовал бизнес на стоящих в пробках автомобилистах
16:05 11 Апреля На улице Аграрной Южно-Сахалинска вводят частичное ограничение движения из-за прокладки газовых сетей
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
12:17 21 Марта В Южно-Сахалинске произошла тройная авария
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
Выбор редакции
- 09:34 Вчера Всероссийская акция "Диктант ЖКХ" стартовала в Южно-Сахалинске
- 13:17 15 Апреля Сахалинская библиотека представит на выставке 49 женских судеб
- 11:00 15 Апреля Сахалинские спортсменки завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по чир спорту
- 09:22 10 Апреля Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по парашютному спорту
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?