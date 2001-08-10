Социальный фонд Сахалина оформил более 13 тысяч сертификатов на маткапитал за пять лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние пять лет Отделение Социального фонда России по Сахалинской области оформило более 13 тысяч сертификатов на материнский капитал. Это стало возможным благодаря автоматическому обмену данными между ведомствами, что значительно упростило процесс для семей.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении Социального фонда, с 2020 года сертификат на маткапитал оформляют только в электронном виде, без необходимости подачи заявлений. Решение о выдаче принимают в течение пяти рабочих дней после поступления данных из органов ЗАГС. Информация о сертификате и размере средств сразу отображается в личном кабинете на портале госуслуг.

Семьи могут направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на ребёнка до трёх лет, социальную адаптацию детей с инвалидностью или формирование накопительной пенсии матери. Если остаток средств не превышает 10 тысяч рублей, его можно получить единовременно.

С февраля 2025 года размер маткапитала на первого ребёнка составляет 690 266 рублей. За рождение второго ребёнка после получения сертификата за первенца доплачивают 221 895 рублей. Для семей, в которых после 1 января 2020 года родился третий ребёнок, маткапитал установлен в размере 912 162 рубля, если ранее право на него не возникало. По всем вопросам можно обратиться в контакт-центр регионального отделения Социального фонда по телефону 8-800-100-00-01.