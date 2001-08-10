В Долинском районе начали строить газовую котельную для замены угольной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинском районе Сахалинской области начали строить автоматизированную блочно-модульную котельную, работающую на природном газе. Новый объект заменит устаревшую угольную котельную и обеспечит теплом около 20 многоквартирных домов, а также социальные учреждения, включая больницу, школу, детский сад и дом культуры.
Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона, строительство ведут по поручению губернатора Валерия Лимаренко. На сегодняшний день рабочие завершили монтаж анкерной группы под дымовую трубу, установили емкости для аварийного топливного хозяйства и колодец для замазученных стоков. Кроме того, они отсыпали технологический проезд скальным грунтом и уплотнили его.
"Перевод угольных котельных на газ - одна из ключевых задач в регионе. Новая котельная в Углезаводске не только улучшит качество теплоснабжения, но и положительно скажется на экологической обстановке", - отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов. Сейчас на объекте вывозят непригодный грунт, переносят водопровод и готовят котлован под установку блочно-модульной конструкции.
Жители Углезаводска с нетерпением ждут завершения строительства. "Современная газовая котельная - это долгожданное событие. Мы наконец избавимся от гари в воздухе, а дома будут теплыми всю зиму", - поделилась местная жительница Наталья Михайличенко.
Напомним, в 2024 году в Долинском и Корсаковском районах уже построили несколько газовых котельных. В 2025 году в Сахалинской области планируют возвести еще около 20 таких объектов, а также перевести на газовое топливо котельные в Холмском, Смирныховском, Томаринском и Невельском районах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:33 Сегодня В Долинском районе начали строить газовую котельную для замены угольной
09:37 Сегодня Сахалинские росгвардейцы изъяли 17 единиц оружия за неделю
10:07 Сегодня Полиция Южно-Сахалинска обнаружила наркотики у 19-летнего пешехода
09:00 Сегодня Названы три дальневосточных региона с самым дорогим хлебом
11:48 11 Апреля На Сахалине провели 104 проверки в рамках операции "Нелегальный мигрант - 2025"
13:25 11 Апреля Житель Камчатки организовал бизнес на стоящих в пробках автомобилистах
16:05 11 Апреля На улице Аграрной Южно-Сахалинска вводят частичное ограничение движения из-за прокладки газовых сетей
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
12:17 21 Марта В Южно-Сахалинске произошла тройная авария
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
Выбор редакции
- 09:34 Вчера Всероссийская акция "Диктант ЖКХ" стартовала в Южно-Сахалинске
- 13:17 15 Апреля Сахалинская библиотека представит на выставке 49 женских судеб
- 11:00 15 Апреля Сахалинские спортсменки завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по чир спорту
- 09:22 10 Апреля Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по парашютному спорту
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?