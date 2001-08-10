В Долинском районе начали строить газовую котельную для замены угольной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинском районе Сахалинской области начали строить автоматизированную блочно-модульную котельную, работающую на природном газе. Новый объект заменит устаревшую угольную котельную и обеспечит теплом около 20 многоквартирных домов, а также социальные учреждения, включая больницу, школу, детский сад и дом культуры.

Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона, строительство ведут по поручению губернатора Валерия Лимаренко. На сегодняшний день рабочие завершили монтаж анкерной группы под дымовую трубу, установили емкости для аварийного топливного хозяйства и колодец для замазученных стоков. Кроме того, они отсыпали технологический проезд скальным грунтом и уплотнили его.

"Перевод угольных котельных на газ - одна из ключевых задач в регионе. Новая котельная в Углезаводске не только улучшит качество теплоснабжения, но и положительно скажется на экологической обстановке", - отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов. Сейчас на объекте вывозят непригодный грунт, переносят водопровод и готовят котлован под установку блочно-модульной конструкции.

Жители Углезаводска с нетерпением ждут завершения строительства. "Современная газовая котельная - это долгожданное событие. Мы наконец избавимся от гари в воздухе, а дома будут теплыми всю зиму", - поделилась местная жительница Наталья Михайличенко.

Напомним, в 2024 году в Долинском и Корсаковском районах уже построили несколько газовых котельных. В 2025 году в Сахалинской области планируют возвести еще около 20 таких объектов, а также перевести на газовое топливо котельные в Холмском, Смирныховском, Томаринском и Невельском районах.