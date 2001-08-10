Названы три дальневосточных региона с самым дорогим хлебом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Названы ТОП-3 регионов Дальнего Востока с самыми дорогими ценами на хлеб. Согласно данным Росстата, возглавила список Чукотка – 218 рублей за кило. На втором месте –Магаданская область (168,5 рублей). На Камчатке килограмм этого хлебобулочного изделия в среднем стоит 154,5 рубля. Это на 50 рублей дороже, чем в целом по России, сообщает ТК "41 Регион".

При этом в Камчатском крае пшеничный хлеб в среднем стоит 161 рубль, а ржаной – 148 рублей. Отмечается, что разница в ценах связана с удаленностью регионов, транспортными расходами и местными экономическими условиями.