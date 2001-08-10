В Поронайске открыт первый Центр общения старшего поколения в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный координатор проекта «Единая Россия» «Старшее поколение» Елена Столярова совместно с отделением Социального фонда России по Сахалинской области открыли в городе Поронайск первый Центр общения старшего поколения в Сахалинской области.

Здесь будут проходить лекции по финансовой грамотности, творческие мастер-классы, игры и многие другие активности. Важно поддержать жителей старшего поколения в их стремлении к социальной активности и получению новых знаний. Новое пространство станет местом притяжения для тех, кто молод душой и стремится к развитию.

Открытие Центра общения — это шаг навстречу новым горизонтам для жителей Сахалинской области, среди которых очень много активных, талантливых, целеустремленных пенсионеров. Благодаря новой площадке они смогут не только делиться своими знаниями, но и обогащаться новыми умениями, становясь примером для современной молодежи.

Центр станет символом уважения и внимания к старшему поколению, местом, где их опыт и мудрость будут востребованы и оценены по достоинству.