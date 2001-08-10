Каждый второй сахалинский программист доволен своей зарплатой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские программисты чаще других специалистов довольны своими доходами - таких среди них 43%. Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на исследование SuperJob, в топ-5 профессий с высокой зарплатной удовлетворенностью также вошли инженеры-проектировщики, топ-менеджеры, медики и квалифицированные рабочие.

Исследование показало, что 34% инженеров-проектировщиков и 30% руководителей высшего и среднего звена оценивают свой заработок как достойный. Медицинские работники (29%) и квалифицированные рабочие (28%) завершают пятерку лидеров по уровню зарплатной удовлетворенности среди сахалинских специалистов.

Наименьший уровень удовлетворенности зарплатой продемонстрировали офис-менеджеры (10%), менеджеры по работе с клиентами (11%) и специалисты по рекламе (7%). Эксперты SuperJob отмечают, что разрыв в зарплатной удовлетворенности между разными профессиональными группами в регионе остается значительным.

______________

Время проведения: 14 марта — 8 апреля 2025 года