Каждый второй сахалинский программист доволен своей зарплатой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские программисты чаще других специалистов довольны своими доходами - таких среди них 43%. Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на исследование SuperJob, в топ-5 профессий с высокой зарплатной удовлетворенностью также вошли инженеры-проектировщики, топ-менеджеры, медики и квалифицированные рабочие.
Исследование показало, что 34% инженеров-проектировщиков и 30% руководителей высшего и среднего звена оценивают свой заработок как достойный. Медицинские работники (29%) и квалифицированные рабочие (28%) завершают пятерку лидеров по уровню зарплатной удовлетворенности среди сахалинских специалистов.
Наименьший уровень удовлетворенности зарплатой продемонстрировали офис-менеджеры (10%), менеджеры по работе с клиентами (11%) и специалисты по рекламе (7%). Эксперты SuperJob отмечают, что разрыв в зарплатной удовлетворенности между разными профессиональными группами в регионе остается значительным.
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Время проведения: 14 марта — 8 апреля 2025 года
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