МЧС предупредило о лавинной опасности в Смирныховском районе Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 и 18 апреля в Смирныховском районе Сахалина ожидается повышенная лавинная опасность. Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинское УГМС, региональный противолавинный центр уже разослал экстренные предупреждения местным властям и службам экстренного реагирования.

Специалисты противолавинного центра рекомендуют жителям и гостям района соблюдать особую осторожность. Все оперативные службы, включая подразделения МЧС, приведены в состояние повышенной готовности для быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области взяло ситуацию под особый контроль. Спасатели подготовили необходимые силы и средства для ликвидации возможных последствий схода лавин. Ведомство призывает граждан воздержаться от посещения потенциально опасных горных районов в ближайшие двое суток.