Сахалинец Владимир Селедков нашел силы для новой жизни после ранения на спецоперации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участник областной программы "Герои Сахалина и Курил" Владимир Селедков вернулся домой после года службы на передовой. Молодой человек, получивший ранение в свой 30-й день рождения, рассказал, как поддержка близких и коллектива помогла ему справиться с трудностями и начать новую жизнь.

Владимир отправился на спецоперацию в сентябре 2022 года, а зимой 2023-го вернулся в Южно-Сахалинск после лечения в госпитале. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, коллеги встретили его накануне Нового года в костюмах Дедов Морозов, с теплыми словами и радостью.

"Работа помогает отвлечься от тяжелых воспоминаний. Это один из методов реабилитации", - поделился Владимир.

Женский коллектив поддерживал его на протяжении всей службы: писал письма, звонил и отправлял посылки. Однажды Владимир попросил соевый соус, шутя, что "сахалинцу без него никак нельзя". В ответ коллеги собрали 10 коробок с провизией для него и его сослуживцев.

"Мы стали настоящим братством, поддерживали друг друга и даже подшучивали, чтобы разрядить обстановку", - вспоминает он.

После возвращения Владимир принял важные решения: он женился на девушке, которая подарила ему оберег-браслет, и теперь задумывается о будущем более взвешенно.

"Вова повзрослел, стал настоящим мужчиной. Мы поддерживаем его каждый день и советуем получить высшее образование", - отметила заведующая библиотекой Наталья Демидова.

Напомним, 2025 год в России объявлен Годом Защитника Отечества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в знак уважения к участникам спецоперации. Администрация Сахалинской области и Южно-Сахалинска продолжает оказывать всестороннюю поддержку ветеранам и их семьям, включая физическую реабилитацию, психологическую помощь и льготы.