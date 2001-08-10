Сахалинец Владимир Селедков нашел силы для новой жизни после ранения на спецоперации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участник областной программы "Герои Сахалина и Курил" Владимир Селедков вернулся домой после года службы на передовой. Молодой человек, получивший ранение в свой 30-й день рождения, рассказал, как поддержка близких и коллектива помогла ему справиться с трудностями и начать новую жизнь.
Владимир отправился на спецоперацию в сентябре 2022 года, а зимой 2023-го вернулся в Южно-Сахалинск после лечения в госпитале. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, коллеги встретили его накануне Нового года в костюмах Дедов Морозов, с теплыми словами и радостью.
"Работа помогает отвлечься от тяжелых воспоминаний. Это один из методов реабилитации", - поделился Владимир.
Женский коллектив поддерживал его на протяжении всей службы: писал письма, звонил и отправлял посылки. Однажды Владимир попросил соевый соус, шутя, что "сахалинцу без него никак нельзя". В ответ коллеги собрали 10 коробок с провизией для него и его сослуживцев.
"Мы стали настоящим братством, поддерживали друг друга и даже подшучивали, чтобы разрядить обстановку", - вспоминает он.
После возвращения Владимир принял важные решения: он женился на девушке, которая подарила ему оберег-браслет, и теперь задумывается о будущем более взвешенно.
"Вова повзрослел, стал настоящим мужчиной. Мы поддерживаем его каждый день и советуем получить высшее образование", - отметила заведующая библиотекой Наталья Демидова.
Напомним, 2025 год в России объявлен Годом Защитника Отечества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в знак уважения к участникам спецоперации. Администрация Сахалинской области и Южно-Сахалинска продолжает оказывать всестороннюю поддержку ветеранам и их семьям, включая физическую реабилитацию, психологическую помощь и льготы.
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