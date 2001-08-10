Тихоокеанское
информационное агентство
17 Апреля 2025
Сейчас 06:43
82,59|93,34
Сахалинский суд обязал Агентство лесного хозяйства провести рекультивацию земель
15:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинец Владимир Селедков нашел силы для новой жизни после ранения на спецоперации

Сахалинец Владимир Селедков нашел силы для новой жизни после ранения на спецоперации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участник областной программы "Герои Сахалина и Курил" Владимир Селедков вернулся домой после года службы на передовой. Молодой человек, получивший ранение в свой 30-й день рождения, рассказал, как поддержка близких и коллектива помогла ему справиться с трудностями и начать новую жизнь.

Владимир отправился на спецоперацию в сентябре 2022 года, а зимой 2023-го вернулся в Южно-Сахалинск после лечения в госпитале. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, коллеги встретили его накануне Нового года в костюмах Дедов Морозов, с теплыми словами и радостью.

"Работа помогает отвлечься от тяжелых воспоминаний. Это один из методов реабилитации", - поделился Владимир.

Женский коллектив поддерживал его на протяжении всей службы: писал письма, звонил и отправлял посылки. Однажды Владимир попросил соевый соус, шутя, что "сахалинцу без него никак нельзя". В ответ коллеги собрали 10 коробок с провизией для него и его сослуживцев.

"Мы стали настоящим братством, поддерживали друг друга и даже подшучивали, чтобы разрядить обстановку", - вспоминает он.

После возвращения Владимир принял важные решения: он женился на девушке, которая подарила ему оберег-браслет, и теперь задумывается о будущем более взвешенно.

"Вова повзрослел, стал настоящим мужчиной. Мы поддерживаем его каждый день и советуем получить высшее образование", - отметила заведующая библиотекой Наталья Демидова.

Напомним, 2025 год в России объявлен Годом Защитника Отечества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в знак уважения к участникам спецоперации. Администрация Сахалинской области и Южно-Сахалинска продолжает оказывать всестороннюю поддержку ветеранам и их семьям, включая физическую реабилитацию, психологическую помощь и льготы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?