На Сахалине увеличивается количество медведей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На заседании постоянного комитета по экологии и природопользованию Сахалинской областной думы обсудили проблему роста численности бурых медведей и участившихся конфликтов с людьми. Депутаты предложили увеличить сроки охоты на медведей и разработать дополнительные меры для стимулирования охотников, сообщает astv.ru со ссылкой на председателя комитета Евгения Лотина.

Численность бурых медведей на Сахалине продолжает расти: в 2022 году их насчитывалось 3737 особей, в 2023 году - 3798, а в 2024 году - уже 3881. Такая динамика привела к увеличению конфликтных ситуаций: в прошлом году зафиксировали 244 случая выхода медведей к людям, 23 нападения на сельскохозяйственных животных и один летальный исход среди жителей. Нападения на людей происходят ежегодно, но чаще медведи стали атаковать скот: в 2022 году таких случаев было 15, в 2023 году - 21, а в 2024 году - 23.

Особенно остро проблема стоит в Курильском, Макаровском, Смирныховском и Ногликском муниципальных округах, где обитает почти половина всех бурых медведей региона. В 2024 году изъяли 43 особи, что на 20 меньше, чем в 2023 году. При этом более 90 туристических маршрутов проходят через места обитания медведей, что создает дополнительные риски для безопасности жителей, рыбаков и туристов.

Для решения проблемы депутаты предложили комплексный подход, включающий контроль численности медведей и профилактику конфликтов. Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области займется разработкой соответствующих мер.