На Сахалине увеличивается количество медведей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На заседании постоянного комитета по экологии и природопользованию Сахалинской областной думы обсудили проблему роста численности бурых медведей и участившихся конфликтов с людьми. Депутаты предложили увеличить сроки охоты на медведей и разработать дополнительные меры для стимулирования охотников, сообщает astv.ru со ссылкой на председателя комитета Евгения Лотина.
Численность бурых медведей на Сахалине продолжает расти: в 2022 году их насчитывалось 3737 особей, в 2023 году - 3798, а в 2024 году - уже 3881. Такая динамика привела к увеличению конфликтных ситуаций: в прошлом году зафиксировали 244 случая выхода медведей к людям, 23 нападения на сельскохозяйственных животных и один летальный исход среди жителей. Нападения на людей происходят ежегодно, но чаще медведи стали атаковать скот: в 2022 году таких случаев было 15, в 2023 году - 21, а в 2024 году - 23.
Особенно остро проблема стоит в Курильском, Макаровском, Смирныховском и Ногликском муниципальных округах, где обитает почти половина всех бурых медведей региона. В 2024 году изъяли 43 особи, что на 20 меньше, чем в 2023 году. При этом более 90 туристических маршрутов проходят через места обитания медведей, что создает дополнительные риски для безопасности жителей, рыбаков и туристов.
Для решения проблемы депутаты предложили комплексный подход, включающий контроль численности медведей и профилактику конфликтов. Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области займется разработкой соответствующих мер.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:48 11 Апреля На Сахалине провели 104 проверки в рамках операции "Нелегальный мигрант - 2025"
16:05 11 Апреля На улице Аграрной Южно-Сахалинска вводят частичное ограничение движения из-за прокладки газовых сетей
13:25 11 Апреля Житель Камчатки организовал бизнес на стоящих в пробках автомобилистах
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
12:17 21 Марта В Южно-Сахалинске произошла тройная авария
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
Выбор редакции
- 09:34 Вчера Всероссийская акция "Диктант ЖКХ" стартовала в Южно-Сахалинске
- 13:17 15 Апреля Сахалинская библиотека представит на выставке 49 женских судеб
- 11:00 15 Апреля Сахалинские спортсменки завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по чир спорту
- 09:22 10 Апреля Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по парашютному спорту
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?