На Сахалине начнется масштабная реконструкция сетей водоотведения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартует крупномасштабное обновление систем водоотведения и водоснабжения. Работы охватят Южно-Сахалинск, Анивский, Ногликский и Смирныховский районы в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Власти региона рассчитывают значительно повысить качество коммунальных услуг для тысяч жителей.

В Южно-Сахалинске уже в ближайшее время начнётся реконструкция одного из ключевых объектов - канализационного коллектора на пересечении проспекта Мира и переулка Кислородный. Работы пройдут в рамках заключённых концессионных соглашений. Завершить проект планируют до конца 2025 года. Осенью начнётся строительство нового коллектора "Южный", который обеспечит более стабильное водоотведение для четырёх тысяч горожан. Об этом сообщил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик на рабочем совещании, посвящённом реализации национального проекта.

Параллельно с этим в июне начнутся строительные мероприятия в Анивском районе. По словам министра ЖКХ региона Дмитрия Аристархова, в селе Новотроицкое возведут напорный канализационный коллектор длиной 650 метров и две насосные станции производительностью 7 и 4 тысячи кубометров в сутки. Кроме того, в план включили строительство самотечного коллектора, который соединит село Троицкое с жилым комплексом "Зелёная планета". Протяжённость объекта составит более трёх километров. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ, все объекты начнут работать уже в этом году.

До 2027 года в Сахалинской области запланированы и другие важные мероприятия в сфере коммунального строительства. Власти намерены отремонтировать сети водоотведения в Ногликском и Смирныховском районах, провести реконструкцию 3,2 километра теплосетей и 900 метров водопроводных труб в 2025 году. В следующем, 2026 году, специалисты заменят 13 километров сетей водоснабжения. А в 2027 году планируется обновить почти 16 километров водопровода и пять километров теплосетей. Все эти меры направлены на повышение надёжности и безопасности коммунальной инфраструктуры на островах.