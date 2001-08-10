Жители Южно-Сахалинска обсудили вопросы капремонта и содержание домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Южно-Сахалинска активно включились в обсуждение вопросов капитального ремонта и текущего содержания многоквартирных домов на встрече в рамках проекта "Управдом". Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, на мероприятии специалисты разъяснили ключевые моменты и взяли на контроль наиболее острые проблемы, озвученные горожанами. Проект, реализуемый с 2021 года по поручению губернатора Валерия Лимаренко, направлен на вовлечение жителей в решение жилищных вопросов и улучшение взаимодействия с управляющими компаниями.

Начальник отдела жилищной политики министерства ЖКХ Ольга Юдина открыла встречу, рассказав о текущем количестве управдомов в регионе, которое уже превышает 4 тысячи, включая более 1 000 в Южно-Сахалинске. Участники также узнали о возможностях мобильного приложения "Госуслуги.Дом", сервисе "Мой управдом" и конкурсе "Подъезд образцового содержания". Координатор проекта "Старшие по домам" Алена Силачева подчеркнула, что "Управдом" помогает активным собственникам контролировать работу управляющих компаний и находить совместные решения проблем.

Жители Северного городка подняли вопрос о переносе сроков ремонта фасада и крыши из-за протечек, а жильцы дома № 100 на улице Амурской пожаловались на затопление подвала из-за ямы возле фундамента. Специалисты Фонда капитального ремонта и администрации города организовали комиссионный выезд для проверки. Также на встрече обсудили проблемы с выгулом собак в районе Эдем и неисправность ливневки на улицах Детской и Горной. Все озвученные вопросы взяли на контроль для дальнейшей проработки.

Кроме того, комиссия проверила соблюдение стандарта уборки дворовых территорий на улицах Пушкина, Победы и других. Специалисты отметили, что управляющие компании "Кипарис-2012", "ЖЭУ-2" и "ЖЭУ-3" успешно поддерживают чистоту в своих зонах ответственности. Напомним, что стандарт содержания придомовых территорий внедрили в 2021 году по инициативе губернатора. Ежемесячно комиссия инспектирует дворы и проводит встречи с жителями. В 2025 году специалисты уже посетили Невельск и Корсаков, а в ближайшее время планируют отправиться в Холмский городской округ.