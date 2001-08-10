На Сахалине на экологических уроках детей учат сортировать отходы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Актуальность экопросвещения в 2025 году остается на высоком уровне, так как экологические проблемы затрагивают каждого человека, независимо от возраста. В рамках национального проекта "Экологическое благополучие" сотрудники регионального оператора активно проводят экологические уроки, которые теперь охватывают не только школьников, но и дошкольников в детских садах города. Как рассказали ТИА "Острова" в Управлении по обращению с отходами, информирование о раздельном сборе мусора и эффективном обращении с твердыми коммунальными отходами становится важным шагом к созданию современной системы переработки отходов в регионе.
На недавнем мероприятии дошкольникам объяснили, какие проблемы возникают при неправильном обращении с отходами. Во время просмотра мультфильмов дети узнали о различных видах мусора и о том, какой вред они могут нанести окружающей среде. Ребята также научились, что раздельно собранные отходы следует выбрасывать в специальные синие контейнеры, после чего вторсырье отправляется на сортировку и переработку. В ходе мероприятия дети активно участвовали в играх, где совместно очищали "зеленую поляну" от мусора и правильно утилизировали крышечки и пластиковые бутылки.
Все участники уроков проявили интерес и задавали множество вопросов, что подтверждает их осознанное отношение к проблемам экологии. Некоторые воспитанники уже начали сортировать отходы дома вместе с родителями, что вселяет надежду на то, что полученные знания помогут им правильно утилизировать мусор. Заместитель генерального директора по сбыту АО "Управление по обращению с отходами" Александр Яцык отметил: "Экологическое просвещение - это основа осознанного отношения к природе, и мы уверены, что начинать его нужно с раннего возраста".
Напоминаем, что в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" к 2030 году в России планируется достигнуть 100% сортировки бытовых отходов и сократить объем захоронения на полигонах вдвое. Для достижения этих целей необходима поддержка всех жителей, что делает такие мероприятия особенно важными.
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