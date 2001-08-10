В Сахалинской библиотеке пройдет фестиваль для творческих предпринимателей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
19 апреля в главной библиотеке Сахалинской области состоится фестиваль "Создаем будущее", направленный на развитие креативных индустрий региона. Мероприятие объединит представителей творческих профессий, предоставит возможность обмена опытом и ознакомит участников с мерами государственной поддержки.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, программа фестиваля включает четыре тематические площадки. На "Визуальном искусстве" гости узнают о моде, визаже и киноиндустрии от режиссера Александра Ли. "Креативная мастерская" предложит мастер-классы от сахалинских умельцев, где каждый сможет попробовать себя в творчестве.
На площадке "Территория возможностей" эксперты Центра "Мой бизнес" расскажут о мерах поддержки для предпринимателей, а представители Президентского фонда культурных инициатив проведут тренинг-игру по грантовым проектам. "Территория опыта" познакомит участников с настольными ролевыми играми и искусством декорирования от мастера Елены Козиной.
Завершится фестиваль выступлением молодежной группы "Слайды" и розыгрышем призов. Организаторы приглашают всех, кто хочет найти свое дело по душе и успешно его развивать.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:48 11 Апреля На Сахалине провели 104 проверки в рамках операции "Нелегальный мигрант - 2025"
16:05 11 Апреля На улице Аграрной Южно-Сахалинска вводят частичное ограничение движения из-за прокладки газовых сетей
13:25 11 Апреля Житель Камчатки организовал бизнес на стоящих в пробках автомобилистах
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
12:17 21 Марта В Южно-Сахалинске произошла тройная авария
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
Выбор редакции
- 09:34 Вчера Всероссийская акция "Диктант ЖКХ" стартовала в Южно-Сахалинске
- 13:17 15 Апреля Сахалинская библиотека представит на выставке 49 женских судеб
- 11:00 15 Апреля Сахалинские спортсменки завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по чир спорту
- 09:22 10 Апреля Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по парашютному спорту
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?