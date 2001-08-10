В Сахалинской библиотеке пройдет фестиваль для творческих предпринимателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 апреля в главной библиотеке Сахалинской области состоится фестиваль "Создаем будущее", направленный на развитие креативных индустрий региона. Мероприятие объединит представителей творческих профессий, предоставит возможность обмена опытом и ознакомит участников с мерами государственной поддержки.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, программа фестиваля включает четыре тематические площадки. На "Визуальном искусстве" гости узнают о моде, визаже и киноиндустрии от режиссера Александра Ли. "Креативная мастерская" предложит мастер-классы от сахалинских умельцев, где каждый сможет попробовать себя в творчестве.

На площадке "Территория возможностей" эксперты Центра "Мой бизнес" расскажут о мерах поддержки для предпринимателей, а представители Президентского фонда культурных инициатив проведут тренинг-игру по грантовым проектам. "Территория опыта" познакомит участников с настольными ролевыми играми и искусством декорирования от мастера Елены Козиной.

Завершится фестиваль выступлением молодежной группы "Слайды" и розыгрышем призов. Организаторы приглашают всех, кто хочет найти свое дело по душе и успешно его развивать.