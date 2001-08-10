Тихоокеанское
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09:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Всероссийская акция "Диктант ЖКХ" стартовала в Южно-Сахалинске

Всероссийская акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Южно-Сахалинска могут проверить и улучшить свои знания в сфере жилищно-коммунальных услуг. До 20 апреля все желающие могут принять участие во всероссийской акции "Диктант ЖКХ", которая проходит на портале "Школа ЖКХ".

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, диктант состоит из 25 вопросов, на выполнение которых участникам отводят 30 минут. Вопросы охватывают ключевые аспекты жилищного законодательства, тарифов на коммунальные услуги и прав собственников.

Участники, успешно прошедшие тестирование, получат электронный сертификат. Акция направлена на повышение грамотности граждан в вопросах ЖКХ и помогает разобраться в сложных аспектах жилищного законодательства. Организаторы призывают горожан не упустить возможность проверить свои знания и узнать больше о своих правах и обязанностях.

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