Всероссийская акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Южно-Сахалинска могут проверить и улучшить свои знания в сфере жилищно-коммунальных услуг. До 20 апреля все желающие могут принять участие во всероссийской акции "Диктант ЖКХ", которая проходит на портале "Школа ЖКХ".

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, диктант состоит из 25 вопросов, на выполнение которых участникам отводят 30 минут. Вопросы охватывают ключевые аспекты жилищного законодательства, тарифов на коммунальные услуги и прав собственников.

Участники, успешно прошедшие тестирование, получат электронный сертификат. Акция направлена на повышение грамотности граждан в вопросах ЖКХ и помогает разобраться в сложных аспектах жилищного законодательства. Организаторы призывают горожан не упустить возможность проверить свои знания и узнать больше о своих правах и обязанностях.