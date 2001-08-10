Тихоокеанское
информационное агентство
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09:22, | Новости общества Сахалина и Курил

Специалисты рабочих профессий лидируют в поиске работы на Сахалине

Специалисты рабочих профессий лидируют в поиске работы на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы активно ищут новые рабочие места, обновив или создав более 19 тысяч резюме за последний месяц. По данным hh.ru, это на 37% больше, чем в аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о растущей динамике на региональном рынке труда.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на аналитику hh.ru, основную долю активных резюме составляют специалисты рабочих профессий (23%) и домашний, обслуживающий персонал (17%). Также высокий интерес проявляют кандидаты к сферам строительства и недвижимости (17%), транспорта, логистики и перевозок (16%), а также к позициям менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов (15%).

Аналитики hh.ru отмечают значительный рост интереса к некоторым отраслям. Например, в сфере "Автомобильный бизнес" количество активных резюме увеличилось на 120% по сравнению с прошлым годом, а в "Транспорте, логистике, перевозках" - на 67%. Также вырос спрос на вакансии в страховании (+60%), туризме, гостиницах и ресторанах (+54%), безопасности (+44%) и строительстве (+36%). Единственной сферой, где активность соискателей снизилась, стала розничная торговля, где показатель упал на 5%.

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