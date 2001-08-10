Талантливые артисты из Сахалинской области могут пройти кастинг онлайн-кинотеатра KION
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото KION
Южно-Сахалинск, РФ - Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС запускает конкурс для всех желающих, победитель которого получит возможность сыграть новом оригинальном проекте платформы. Принять участие могут как студенты театральных вузов и актёрских курсов, так и просто талантливые сахалинцы.
Чтобы принять участие в конкурсе нужно повторить сцену из сериала «Актерище» в формате липсинга (синхронизация движения губ и звукового ряда) под оригинальный звук из поста KION, опубликовать видео в своих социальных сетях – TikTok или ВК Клипы, добавить хэштег #хочувkion и отметить @kion_online.
Конкурс продлится до 3 мая включительно — в этот день в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера финального эпизода сериала «Актерище». Команда KION выберет шорт-лист финалистов, одному из которых повезет принять участие в съемках сериала.
Победитель получит приглашение на съемочную площадку будущего проекта KION и шанс сыграть роль, а также возможность познакомиться с командой профессионалов и стать частью мира KION.
О сериале
Премьера комедии о крепкой мужской вражде «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях состоялась в онлайн-кинотеатре KION, режиссером проекта выступил Дмитрий Невзоров. По сюжету, Слава Третьяков — суперзвезда современного кино. Идеальную картинку жизни портит только разгромный обзор на его последний фильм от блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Едкие слова задевают Третьякова так сильно, что он приезжает в родной город Кисляка, находит его и требует удалить видео, но принципиальный блогер только смеется ему в лицо… В марте текущего года сериал «Актёрище» был признан лучшим оригинальным сериалом года на фестивале Original+.
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