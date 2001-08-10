Каждый третий родитель в Южно-Сахалинске поддерживает трудоустройство подростков с 14 лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большинство родителей Южно-Сахалинска считают, что подростки могут начинать работать с 14-15 лет. Такие данные получил сервис SuperJob, опросив жителей города о допустимом возрасте начала трудовой деятельности для детей.
Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на исследование, только 2% респондентов допускают работу детей до 12 лет. Еще 7% родителей готовы разрешить подработку в 12-13 лет. Наиболее популярным оказался вариант 14-15 лет - его поддержали 39% опрошенных. Каждый четвертый (26%) считает оптимальным возраст 16-17 лет, а 12% уверены, что работать можно только с совершеннолетия.
Исследование выявило гендерные различия во мнениях: 42% отцов поддерживают начало трудовой деятельности с 14 лет, тогда как среди матерей этот вариант выбрали 36%. При этом 33% женщин считают правильным начинать работать с 16 лет. Тенденция к ранней социализации подростков находит поддержку и на законодательном уровне - недавние поправки в Трудовой кодекс официально разрешили работодателям принимать 14-летних подростков на работу в выходные дни во время летних каникул.
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Время проведения: 6 — 11 апреля 2025 года
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