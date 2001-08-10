Тихоокеанское
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15:06, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сотрудники заповедника "Курильский" отработали тактику тушения природных пожаров

Сотрудники заповедника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники заповедника "Курильский" и Южно-Курильской лесопожарной станции провели совместные учения по тушению природных пожаров. Мероприятие состоялось 11 апреля 2025 года в районе села Отрада возле ручья Петровка, где специалисты отработали тактику и технику борьбы с возгораниями, а также повторили правила безопасности.

Как рассказали ТИА "Острова" в заповеднике "Курильский", учения проходили в природных условиях с использованием пожарно-технического оборудования. Сотрудники проверили исправность инвентаря, который подготовили к началу пожароопасного сезона. В мероприятии участвовали шесть работников заповедника и пять сотрудников лесопожарной станции. Они задействовали автоцистерну, мотопомпы высокого давления, воздуходувки, ранцевые огнетушители и малый лесопатрульный комплекс.

Специалисты обсудили порядок действий при возникновении возгораний и распределили роли для оперативного реагирования. Для передачи информации о пожарной обстановке заповедник заключил договор с ООО "СТЕК.КОМ" на предоставление услуг спутниковой связи. Ежегодные учения стали необходимостью, так как на территории заповедника и в охранной зоне сосредоточены легко воспламеняющиеся бамбучниковые луга и тростниковые болота, а также повышена рекреационная нагрузка.

Пожароопасный сезон в Сахалинской области начался сегодня, 15 апреля 2025 года, в соответствии с постановлением регионального правительства.

Автор фото: Михаил Рагимов

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