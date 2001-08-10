Прокурор Сахалинской области проведёт личный приём в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Поронайского городского округа смогут лично обратиться к прокурору Сахалинской области Вячеславу Шайбекову и руководителям правоохранительных органов. Приём состоится 22 апреля 2025 года с 13:00 до 15:00.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, на встречу также придут и. о. руководителя Следственного управления СК РФ по Сахалинской области Павел Курочкин и врио начальника УМВД России по региону Артур Рахматуллин. Граждане смогут задать вопросы, связанные с расследованием уголовных дел, процессуальными проверками и другими нарушениями закона.

Для участия в приёме необходимо заранее записаться по телефонам: 8 (42431) 5-27-02, 8 (42431) 5-54-84 или 8 (4242) 49-45-88. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. В случае неблагоприятных погодных условий встречу проведут в формате видеоконференции.