Сахалинская область отправила за рубеж 145 партий водных биоресурсов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 7 по 11 апреля 2025 года Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 275 партий рыбы и морепродуктов. Общий вес продукции составил 27 105,3 тонны, при этом Сахалинская область внесла значительный вклад в эти поставки.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе управления, специалисты выдали 267 ветеринарных сертификатов формы 5i, из которых 28 оформили на Сахалине. Также для экспорта водных биоресурсов подготовили 642 сертификата здоровья, включая 145 для Сахалинской области. Основными направлениями поставок стали Китай, Республика Корея, страны ЕС и Таиланд.

Кроме того, Россельхознадзор оформил 155 сертификатов формы 2 для импортной продукции. В рамках контроля должностные лица отобрали 434 пробы, включая 32 пробы по госзаданию, 20 проб в рамках мониторинга и 382 пробы по запросам владельцев продукции.