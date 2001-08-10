Жители пяти районов Южно-Сахалинска встретятся с первым вице-мэром

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители планировочных районов Хомутово, Октябрьского, Лиственничного, Христофоровки и Весточки смогут задать вопросы первому вице-мэру Южно-Сахалинска Андрею Ковальчуку. Встреча состоится 17 апреля, и на ней также выступят руководители структурных подразделений городской администрации.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. 2-я Центральная, 39. Начало встречи запланировано на 18:30.

Андрей Ковальчук и представители администрации готовы обсудить с жителями актуальные вопросы, касающиеся благоустройства, транспорта, коммунальных услуг и других сфер жизни районов. Организаторы приглашают всех заинтересованных граждан принять участие в диалоге с властью.