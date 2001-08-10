17:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Сахалинской области "Диктант Победы" можно будет написать на площадке крупнейшего аэровокзала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Международная акция «Диктант Победы», которую уже седьмой год подряд проводит «Единая Россия», — в этом году состоится 25 апреля. К акции присоединятся не только российские регионы, включая освобожденные в ходе СВО, но и граждане 89 стран мира.
- Проведение диктанта за рубежом особенно важно для сохранения исторической памяти и увековечения памяти о героях Великой Отечественной войны — наших с вами отцах, дедах и прадедах, — сказал секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
В общей сложности количество пунктов, где можно будет проверить свои знания по истории, достигнет 35 тысяч. Жители субъектов РФ получат возможность написать диктант в самых разных местах — от образовательных учреждений, музеев и библиотек до атомного ледокола «Арктика», МКС и ангара для истребителей. Центральной точкой мероприятия уже традиционно станет столичный Музей Победы на Поклонной горе. Владимир Якушев отметил, что с 2019 года число участников патриотического мероприятия увеличилось в 13 раз, а количество площадок — в 20 раз.
- Диктант стал самым масштабным историческим тестированием в мире, пройти который стремятся миллионы людей не только в России, но и за ее пределами. Все больше людей таким способом выражают почтение солдатам Победы, спасшим мир от нацистской заразы, — подчеркнул он.
В Сахалинской области активно проходит подготовка к событию. Уже зарегистрировано около 190 площадок для проведения теста, в их числе такая уникальная, как один из крупнейших на Дальнем Востоке аэровокзал административного центра. Кроме того, жители региона смогут выбрать подходящую для себя офлайн-локацию или пройти онлайн-тестирование на сайте диктантпобеды.рф.
- Важно помнить, что победа была достигнута ценой огромных жертв. Каждый день войны приносил новые потери, и каждый герой, павший на полях сражений, внес свой вклад в общее дело. Сохранение памяти о тех событиях позволяет нам чтить их подвиг и передавать эту память будущим поколениям. И очень отрадно, что сегодня у каждого жителя нашей страны есть возможность освежить свои знания по истории и попробовать свои силы в организации исторических площадок, — отметил куратор партпроекта «Историческая память» по городу Южно-Сахалинску Иван Кузнецов.
Также активное участие в акции принимают ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. По поручению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева блок вопросов в «Диктанте Победы» будет посвящен СВО — для жителей новых регионов РФ эта тема имеет особую значимость.
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