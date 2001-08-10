В аэропорту Южно-Сахалинска стартовал межрегиональный этап чемпионата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В аэропорту Южно-Сахалинска 14 апреля стартовал межрегиональный этап чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы", который собрал участников из восьми регионов России. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэропорта, в этом году программа соревнований расширилась новыми компетенциями, включая впервые представленную номинацию для бортпроводников.

На площадках современного аэровокзала, открывшегося в 2023 году, конкурсанты демонстрируют навыки в таких направлениях как "Сервис на воздушном транспорте" и "Транспортная безопасность". Для бортпроводников авиакомпания "Аврора" оборудовала специальную зону, имитирующую салон самолета. "Уникальность нашего чемпионата в том, что участники работают на реальном оборудовании аэропорта, а не на учебных макетах", - отметила директор по персоналу аэропорта Дарья Моногарова.

Подготовкой сахалинской команды занимались специалисты ЮСПК СахГУ, сотрудники аэропорта и авиакомпании "Аврора". Как сообщает ТИА "Острова", победители регионального этапа получат право участвовать в национальном финале, который пройдет осенью в Санкт-Петербурге. "Для студентов это не просто соревнования, а важный шаг в профессию и возможность проявить себя перед ведущими экспертами отрасли", - подчеркнула заведующая отделением ЮСПК СахГУ Анна Лещенко.