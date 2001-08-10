Специалисты предупредили о лавинной опасности в Смирныховском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15-16 апреля 2025 года в Смирныховском районе Сахалинской области ожидается лавинная опасность. Как сообщает ТИА "Острова" в региональном противолавинном центре, все экстренные службы уже получили соответствующие предупреждения и готовы к оперативному реагированию.

Специалисты Сахалинского УГМС направили в администрацию муниципального округа экстренное предупреждение с рекомендациями по действиям в сложившейся ситуации. "Мы проинформировали все взаимодействующие структуры и проверили готовность сил и средств к ликвидации возможных последствий", - рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

ГУ МЧС России по Сахалинской области круглосуточно контролирует обстановку в районе. Спасатели призывают жителей и гостей Смирныховского района соблюдать осторожность и воздержаться от посещения потенциально опасных горных участков в ближайшие двое суток.