Жители Курильского района выбрали объекты для благоустройства в 2025 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2025 году в Курильском районе начнут благоустраивать ключевые общественные территории, которые выбрали сами жители в ходе всероссийского онлайн-голосования в 2024 году. В селе Рыбаки обустроят зону отдыха, в Северо-Курильске установят новую стелу на въезде в город, а в Южно-Курильске продолжат преображать парк Победы. Все работы проводят в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Как сообщает ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, в Южно-Курильске уже приступили к третьему этапу благоустройства парка Победы. На территории появятся современные дорожные покрытия, террасы, детские и воркаут-площадки, а также беседка и сцена для проведения мероприятий. Эти изменения сделают парк более привлекательным для семей, спортсменов и любителей активного отдыха.

В Северо-Курильске на пересечении улиц Сахалинской и Набережной установят новую стелу, которая станет визитной карточкой города. Проект включает демонтаж старой конструкции, озеленение, обустройство тротуаров, парковочной зоны и установку малых архитектурных форм, таких как качели, скамейки и фигура калана. В селе Рыбаки создадут зону отдыха с мангальной площадкой, гостевой парковкой и общественным туалетом.

Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов подчеркнул, что благоустройство общественных пространств не только улучшает внешний вид городов и сел, но и способствует развитию гражданского общества. "Мы активно вовлекаем жителей в эти процессы, чтобы каждый мог внести свой вклад в создание комфортной среды", — отметил он. Напомним, что с 2019 года на Сахалине и Курилах уже преобразили более 170 общественных территорий в рамках национальных проектов.