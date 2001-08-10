Жители Курильского района выбрали объекты для благоустройства в 2025 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2025 году в Курильском районе начнут благоустраивать ключевые общественные территории, которые выбрали сами жители в ходе всероссийского онлайн-голосования в 2024 году. В селе Рыбаки обустроят зону отдыха, в Северо-Курильске установят новую стелу на въезде в город, а в Южно-Курильске продолжат преображать парк Победы. Все работы проводят в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Как сообщает ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, в Южно-Курильске уже приступили к третьему этапу благоустройства парка Победы. На территории появятся современные дорожные покрытия, террасы, детские и воркаут-площадки, а также беседка и сцена для проведения мероприятий. Эти изменения сделают парк более привлекательным для семей, спортсменов и любителей активного отдыха.
В Северо-Курильске на пересечении улиц Сахалинской и Набережной установят новую стелу, которая станет визитной карточкой города. Проект включает демонтаж старой конструкции, озеленение, обустройство тротуаров, парковочной зоны и установку малых архитектурных форм, таких как качели, скамейки и фигура калана. В селе Рыбаки создадут зону отдыха с мангальной площадкой, гостевой парковкой и общественным туалетом.
Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов подчеркнул, что благоустройство общественных пространств не только улучшает внешний вид городов и сел, но и способствует развитию гражданского общества. "Мы активно вовлекаем жителей в эти процессы, чтобы каждый мог внести свой вклад в создание комфортной среды", — отметил он. Напомним, что с 2019 года на Сахалине и Курилах уже преобразили более 170 общественных территорий в рамках национальных проектов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:48 11 Апреля На Сахалине провели 104 проверки в рамках операции "Нелегальный мигрант - 2025"
09:30 11 Апреля На Сахалине энергетики подключили агропромышленный парк к электросетям
16:05 11 Апреля На улице Аграрной Южно-Сахалинска вводят частичное ограничение движения из-за прокладки газовых сетей
13:25 11 Апреля Житель Камчатки организовал бизнес на стоящих в пробках автомобилистах
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
12:17 21 Марта В Южно-Сахалинске произошла тройная авария
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
Выбор редакции
- 09:22 10 Апреля Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по парашютному спорту
- 09:55 9 Апреля Сахалинские ветераны получат юбилейные выплаты к 80-летию Победы
- 14:18 8 Апреля В Южно-Сахалинске пройдет межрегиональный форум о роли библиотек в патриотическом воспитании
- 12:01 8 Апреля Сахалинская область за неделю отправила за рубеж 37 партий водных биоресурсов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?