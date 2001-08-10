Родители Сахалина освоили техники гармоничного общения с детьми на тренинге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 12 апреля прошел тренинг "Я - Родитель" в рамках проекта "Школа семейного счастья". Участники мероприятия, родители из разных уголков острова, учились выстраивать гармоничные и доверительные отношения со своими детьми.

Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, ведущей тренинга выступила практический педагог-психолог Центра социально-психологической помощи и развития личности "Ориентир" Ольга Казмирук. Она подробно разобрала тему родительско-детских отношений, помогла участникам проанализировать их мотивы и установки, которые влияют на взаимодействие с детьми. Родители также освоили эффективные техники коммуникации, которые помогут им лучше понимать своих детей и укреплять семейные узы.

Проект "Школа семейного счастья" реализуют в рамках Года счастливого материнства, который объявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Мероприятия проекта направлены на поддержку родителей, развитие их педагогических навыков и создание благоприятной атмосферы в семьях. Тренинг "Я - Родитель" стал одним из ключевых событий, собравшим активных и заинтересованных участников, готовых работать над улучшением отношений в своих семьях.